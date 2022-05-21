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الرئيس السيسي: "اللى اتعمل فى مصر ما كانش هوى شخصى أو هوى حكومة"

السبت، 21 مايو 2022 11:32 ص
الرئيس السيسي: "اللى اتعمل فى مصر ما كانش هوى شخصى أو هوى حكومة" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن المشروعات الضخمة التي تمت داخل الدولة المصرية في كافة القطاعات، قائلا: "الكلام اللى تعمل في مصر أول شئ توفيق كبير جدا جدا جدا من ربنا فيه.. هل كان على هوي شخصي؟.. أو هوي حكومة؟؟.. الكلام ده قبل ما يتعمل اتعمل لجنة من متخصصين وأساتذة جامعة.. حتى يحقق أهدافه".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي: "مكنشي ينفع نبني على خطوة بدون أساس.. إحنا بنتكلم عن 400 ألف فدان السنة دي.. لازم نقول إحنا الترعة مش عارف إيه وتتعمل إزاي.. وإحنا بنتحرك في كلامنا ودلوقتي علشان بطبيعتى.. شايف ومتابع واسمع الكلام كله.. وده مهم.. وأنا بقول الكلام ده ليه.. ده مش رد على حد".

 


السيسى

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مستقبل مصر

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