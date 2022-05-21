الرئيس السيسي: الجيش حارب التخلف والتردى.. وخايف إن قلة الوعى تخرب الإنجاز

كتب سمير حسنى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك 3 مصادر لمياه المشاريع الزراعية الجديدة، معقبا: "مشروع المياه سواء كان لمستقبل مصر من الترع والمصارف اللى بنجمعها، بنجيب المياه من 3 مصادر أبار ومعالجة مياه ثلاثية متطورة مثل المحسمة وبحر البقر، وخلال السنة الحالية افتتاح محطة جديدة، وهو عبارة عن استخدام لمياه صرف زراعي يتم معالجتها طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ويتم نقلها عبر ترع مبطنة او مواسير، والمصدر الثالث عبر ترشيد استخدام المياه عبر استخدام الطرق الحديثة والصوب الزراعية".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي:" خفنا التوسع في الصوب ميخليش فرصة للخضروات لحد تاني، وبالتالي اللى عنده 3 قراريط هضيع عليه الفرصة قد يكون ده لمستوى الرضا المجتمعي، لكن كمان ببض لعامل مجتمعي آخر وهو نوعية الزراعة اللى الناس شغالة فيها، مش هقولكم إن مصر بتعمل ده لآن ده عملنا، لكن مشينا في مسارات إنفاقها عالى جدا، وقد يرى البعض أن ده من منظور اقتصادي تكلفته كبيرة".

وتابع الرئيس: "والله العظيم تلاتة هذا فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى للى ميعرفش، أن ربنا يساعدنا نعمل ده ونتحرك فيه من سنتين علشان نعمله، شوفوا توشكى اللى كان وقفها قبل كده مش عيب في الاختيار ولا عيب في التخطيط، لكن عدم القدرة على التنفيذ، وأنا هنا يا محمد يا زكي بسجل ليكم وقدام المصريين كلكم أن الجيش في مصر مش حارب الإرهاب، الجيش في مصر حارب التخلف والتردي وعدم القدرة للدولة مع المستثمرين ورجال الأعمال جنبا الى جنب، بقوله ليكم يا إيهاب هنا ممكن تكون الهيئة الهندسية أشرفت على مشاريع بالمليارات ولا التريليونات علشان ننجز ده مع دولة بتنمو 2 مليون على الأقل في السنة من البشر، يعني زادوا 20 مليون في عشر سنين، لو مقدرناش نسبق زيادة السكان هيفضل فيه فجوة وعدم الإحساس بان الدولة قادرة على العمل".

ووجه الرئيس بعرض الخريطة الخاصة باستصلاح 800 ألف فدان بالدلتا الجديدة عبر الجرائد ووسائل الإعلام، قائلا: "يا ريت الخريطة دى تنزل في الإعلام كله والجرائد علشان تشوفه تزرع 2 مليون فدان تكلفتها 160 مليار جنيه، ولو مكنتش المحطات دي بتيجي من الخارج كانت في ظروف سلاسل التوريد دلوقتي".

وتابع الرئيس: "يا جماعة فيه فرص لأن كل المحطات دي هتحتاج قطع غيار وصيانة وإحلال على مدى خدمتها، وبالتالي هيعمل جهد مستقر وسوق دائم ليه، لأن المحطات دي موجودة في توشكى وسيناء بتتكلموا في مشروعات زراعة تصل الى 500 مليار جنيه حتى الآن، فيه دول تانية المطرة بتنزل بتزرع".

وقال الرئيس السيسي: "خايف أن إحنا نبقا جاحدين للى ربنا عملهونا.. خايف أنه هو يسلط علينا اأنفسنا فندمر، مستشهدا بقوله تعالى: "أمرنا مترفيها ففسقوا فيها"، وعقب قائلا: "خايف من كتر الجهل وعدم الوعي نخرب ده".