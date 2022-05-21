الرئيس السيسي: "أنا فى تحدى لتطوير حياة بلدى وأهلى وناسى"

كتب محمد عبد العظيم

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإعلاميين المشاركين في حفل افتتاح مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، قائلا: "أهلا بأهل الإعلام.. والقصة هنا قصة المعرفة وإدارة جيدة.. حد يقول ليه بتدخل البرامج (برامج التوك شو).. ويقول هل عنده وقت؟.. أنا عندي وقت عاوز اعرف هنشكل فهمنا ووعينا للناس إزاي.. عاوز الإعلاميين وضيوفهم لما يتناولوا قضية بشكل شامل وعميق.. بيحث اللى يسمع يستفيد.. ولا محتاجين نعزز الكلام أكثر ونلقي الضوء عليه أكثر".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي: "الكلام اللى بيقولوا هنا وفى افتتاح المشروعات المختلفة أنا حافظه.. مش عاوز أقول كده.. لما بقف هنا واقوله.. وبقول 100 ألف فدان صوب.. 100 مليار جنيه للصوب.. في تحدي لبلدي وأهلي وناسي.. أنا عرفت وبجري عليها.

وتابع الرئيس السيسى: "ليه سيدنا يوسف ساب القمح في سنابله.. لو كان عمله حصاد وبقي موجود كمحصود.. مش يستحمل 3-4 سنين ويتلف.. والذرة مش يستحمل التخزين لانها تحتاج إلى التجفيف.. بنتكلم عن دول متقدمة بتوفر لنا ذرة.. لكن بعد تجفيفه وعلشان يتحمل النقل والتصدير والتخزين بعد كده.. وقبل كده ده مكنشي بيتعمل.. على مسطحات ضخمة.. المجففات اللى بتكلم عليها.. تخزين الذرة يحتاج إلى التجفيف.. بنقول كده علشان نعزز ونضيف قيمة للذرة".