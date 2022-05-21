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الرئيس السيسى يوجه بإنشاء أسواق كبيرة بالقاهرة والجيزة للسيطرة على الأسعار

السبت، 21 مايو 2022 12:43 م
الرئيس السيسى يوجه بإنشاء أسواق كبيرة بالقاهرة والجيزة للسيطرة على الأسعار الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة إنشاء أسواق كبيرة داخل نطاق القاهرة والجيزة، بهدف السيطرة على الأسعار حتى نهاية العام، قائلا: "كنت وجهت الدكتور مصطفى والمحافظات ووزارة الداخلية والتنمية المحلية بدراسة إمكانية أن الأراضى الفاضية فدانين في مصر الجديدة مثلا أو مدينة نصر أو آى حتة تقدر تستوعب السوق ده"، إحنا مستعدين نتحرك في برنامج سريع نعمله، ونخلى الأسواق الرئيسية، وتجار الجملة اتيح له يخش هنا، أعمل 20 سوق في القاهرة والجيزة بالمناطق دي، تتعرض عليا الخطة بس بشرط أنا عملت كل ده علشان يبقا هامش الربح قليل".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، :"عاوز تخلى الرقابة على الأسواق وعدم استغلال الظروف يجب توفير المعروض بشكل غير تقليدي عبر هذه الأسواق، التجزئة أمامه حل من الاثنين ييظبط سعره يا إما يظبط سعره برضه، إحنا مسؤولين كدولة يا دكتور مصطفى على أن تفضل المنتجات متسيطر على أسعارها حتى نهاية هذا العام.

وتابع الرئيس: "وجهدنا مع بعضنا كلنا وكمؤسسات ومجتمع مدني وغرف مع الأسواق لا ينتهى حتى تنتهي الأزمة بتداعياتها، والأراضى دى ممكن تكون بتاعت ناس مش هناخدها، هنستخدمها بشكل مؤقت، وندفع مقابل ذلك "إيجار" حتى تنتهى الأزمة، بدل شادر القماش".

 


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