الداخلية: ضبط نصف طن بانجو وأسلحة بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 500 كيلو جرام من مخدر البانجو وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بحوزة 3 أشخاص بالدقهلية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامى مُتخذين من أحد المنازل الكائنة بدائرة مركز شرطة ميت غمر (ملك شقيقة أحدهم "محبوسة على ذمة قضية مخدرات وسلاح") مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.