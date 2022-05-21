الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالإتجار بمخدر الحشيش فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم، وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام بمعاقبة شخص بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة دائرة قسم جرج

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الماضى دائرة قسم جرجا، عندما وجهت النيابة للمدعو أ. م 22 سنة عامل، تهمة إحراز جوهرا مخدرا "حشيش"، بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات بحوزته، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج، قضت قبل ذلك برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم، وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام بمعاقبة شخصين بالسجن 6 سنوات لاتهامهما فى قتل مواطن والشروع فى قتل آخر وطفل، بدائرة مركز جرجا.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من عام 2017 بدائرة مركز جرجا، عندما وجهت النيابة لكلا من ش. م 41 ع سنة حاصل على دبلوم صناعى، ون. أ هارب، تهمة قتل المجنى عليه ع. ع عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل الطفل ى. م 16 سنة وأ. ز 28 سنة حاصل على دبلوم، بأن أطلقا صوبهم عدة أعيرة نارية من بنادق آلية كانت بحوزتهما، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.