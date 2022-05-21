"التنظيم والإدارة" ينتهي من دراسة التسوية لـ 597 موظفا خلال أبريل الماضي

كتبت ريهام الباشا

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" 597 موظفا خلال شهر أبريل الماضي، وذلك بعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وذكر بيان للجهاز اليوم أنه من الوحدات التي تم دراسة التسوية بها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، هيئة الإسعاف المصرية، مديرية التربية والتعليم بأسوان، الهيئة القومية للبريد، مركز البحوث الزراعية، جامعة الأزهر، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، مستشفى قصر العيني التعليمي الجديدوالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

وتعد إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.