الانتهاء من 85% من أعمال تطوير مستشفى حميات المحلة

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية في بيان له، عن الانتهاء من 85% أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات المحلة التابع لمدينة المحلة الكبرى، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والمحافظة لتطوير المنظومة الطبية، ورفع الكفاءة الفنية والإنشائية لجميع المستشفيات بنطاق المحافظة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأضاف أن أعمال تطوير مستشفى حميات المحلة ، شملت تطوير الجانب الإنشائي من حيث رفع كفاءة المبنى، وصيانة الحوائط والأرضيات، وشبكات المياه والكهرباء والصرف ، وأعمال الدهانات، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الفنية للمستشفى وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، مشيرة إلى دعم المستشفى بـ 72 سرير داخلي، و 16سرير للعناية المركزة ، و6 عيادات خارجية ، لرفع كفاءة المستشفى وقوته الاستيعابية.

وتابع أنه قد تم استحداث وحده مناظير جهاز هضمى واستحداث عزل مجهز لمرضى التيتانوس والإيدز ، وداء السعار وهذه الاقسام جديده بمحافظة الغربية بالإضافة إلى تطوير المبنى الإداري وسكن الأطباء والطبيبات وقسم الأسنان بحيث يسمح لـ 3وحدات اسنان .

يذكر أن المستشفى يخدم أكثر من مليون نسمة من مركز ومدينة المحلة والقرى والنجوع التابعة له، وفقا لتعداد التعبئة والإحصاء.