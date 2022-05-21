الأردن وألمانيا تنظمان المؤتمر الإقليمي للطاقة المستدامة يونيو المقبل

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أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، والوزير الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي روبرت هابك تنظيم المؤتمر الإقليمي للطاقة المستدامة يونيو المقبل؛ لبحث السبل الكفيلة بتحقيق إمدادات مستدامة من الطاقة وتكثيف التعاون بين منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

وقال الخرابشة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت - "إن حوار الطاقة المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا سيعقد يومي 8 و 9 يونيو المقبل في مركز الملك الحسين بن طلال".

وأضاف "أنه سيتم التنسيق خلال التحضير للمؤتمر مع المفوضية الأوروبية، والاتحاد من أجل المتوسط، وجامعة الدول العربية، والإسكوا، ووكالة الطاقة الدولية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومرصد الطاقة المتوسطية".

وسيجمع المؤتمر وزراء الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، حيث سيناقش السبل الكفيلة بتحقيق إمدادات مستدامة من الطاقة ومثبتة في المستقبل وتكثيف التعاون بين المنطقتين.. حيث تهدف الدول والمؤسسات المشاركة إلى تكثيف طموحاتها لمكافحة تغير المناخ وتأمين التزود بالطاقة بأسعار معقولة من خلال تنويع مصادر التزود.

وأكد الخرابشة إن الإمكانات الابتكارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا يمكن أن تساعد في مواجهة هذا التحدي.. مضيفا "أن الأحداث السياسية الأخيرة أظهرت ضعف إمدادات الطاقة لدينا، وهكذا أصبحت الطاقات المتجددة أكثر مسألة تتعلق بأمن الطاقة".

من جانبه، أكد هابك أن الإمكانات الكبيرة للطاقات المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظهر أن أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا متفقون على التعاون ووضع مجالات عمل مشتركة.