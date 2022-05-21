استلام أكثر من 105 آلاف طن قمح فى شون وصوامع بنى سويف.. صور

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل بمنظومة توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى أن انتظام أعمال التوريد والفرز بكافة المواقع التخزينية ومراكز التجميع بالصوامع والشون، مؤكداً على متابعته المستمرة للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية، مصرحا بأن إجمالى الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى أمس قد وصلت 105ألف و662 طن ، بنسبة 45.9% تقريباً حتى الآن من إجمالي المستهدف توريده بنهاية الموسم والمُقدر بـ 230 ألف طن قمح.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ، الذي أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية ، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد ، منوهاً عن توجيهاته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك"، وذلك بكافة الشون والصوامع

فيما أوضح"وصفي"أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة على مدار الساعة من قبل غرفة عمليات ديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمتابعة منظومة التوريد وتذليل العقبات أولا بأول،مشيراُ إلى توجيهات المحافظ بتقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم اللوجستي لضمان توريد أكبر كمية من المحصول، مع تكثيف المتابعات الميدانية من رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع التموين والزراعة في المرور على كافة مواقع العمل للتأكد من الالتزام بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، لافتا إلى أن أعمال التوريد بنطاق المحافظة تشهد تزايداً ملحوظا وإقبالاً من قبل الموردين والمزارعين على الصوامع والشون لتوريد المحصول.

جدير بالذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة قد بلغت 128 ألفا و649 فداناً بمستهدف توريد 230 ألف طن هذا الموسم ، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة.



توريد واستلام القمح للموسم الحالي (1)



توريد واستلام القمح للموسم الحالي (2)



توريد واستلام القمح للموسم الحالي (3)



توريد واستلام القمح للموسم الحالي (4)