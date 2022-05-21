استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وإنبي الليلة

كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلى وإنبى فى التاسعة مساء اليوم السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المباراة والجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

وتعثر المارد الأحمر فى أربع جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق ومع البنك الاهلى سلبياً، ليفرط فى تسعة نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى بثنائية ومن الطلائع بهدف ليمنح الأهلى هدية جديدة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 34 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10 ولايزال لديه 4 مباريات مؤجلة لو فاز بها سيعتلى صدارة جدول المسابقة.