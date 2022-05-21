أسعار الذهب اليوم ترتفع 20 جنيها وعيار 21 بـ1020 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

بعد تراجع أسعار الذهب قرابة 250 جنيها للجرام خلال الأسبوعين الماضيين، عاودت أسعار الذهب اليوم إلى الارتفاع بحوالي 20 جنيها في تداولات السبت، وسجل الذهب عيار 21 من 1000 إلى 1020 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 يسجل 873 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 1020 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 1162 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 8160 جنيها.

أسعار الذهب فى مصر كانت تسجل مستويات مرتفعة منذ مطلع هذا الشهر، عقب طلب مرتفع على الذهب بصورة ملحوظة، مما قلل من المعروض وتسبب ذلك فى صعود الأسعار إلى مستويات 1250 جنيها، كما أن تسعير الذهب على سعر دولار أعلى من الدولار فى البنوك وقتها، تسبب فى هذا الصعود الكبير، لكن الأمور فى سوق الذهب بدأت فى الهدوء على مدار الـ 14 يوماً الماضية ليستقر الذهب عند 1000 جنيه للجرام بخاتم تعاملات الجمعة، لكن عاد السعر للتحرك إلى مستويات 1020 جنيها في تداولات اليوم السبت.

وكانت أسعار الذهب فى مصر أمس الجمعة سجلت تراجعا ملحوظا للمرة الثانية، حيث يواصل الذهب هبوطه بشكل واضح على مدار هذا الأسبوع، وسجل جرام الذهب عيار 21 هبوطا بـ45 جنيها فى منتصف تداولات اليوم حيث بلغ سعر الجرام 1000 جنيه للجرام، بسبب بيع كثيف للذهب.