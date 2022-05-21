"آداب القاهرة" تنظم فعاليات رياضية وترفيهية ضمن أنشطتها للطلاب

كتب محمد صبحى

نظمت كلية الآداب جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور شريف شاهين عميد الكلية، عددًا من الفعاليات خلال شهر مايو الجاري، تضمنت يومًا رياضيًا للكلية، ورحلة علمية وترفيهية إلى مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتنظيم الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية والزيارات الميدانية بمشاركة الطلاب.

وتضمنت فعاليات اليوم الرياضي للكلية عدة فعاليات، منها كرة القدم والسلة والطائرة والعدو، وتكريم فريق الكلية للخماسي، الذي فاز بكأس الدورة الرمضانية، الذي نظمته الجامعة خلال شهر رمضان، وشارك فيها عدد كبير من طلاب كلية الآداب، وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذا اليوم، وأبدوا رغبتهم في تكرار مثل هذه الأنشطة، وبالتالي تسعى الكلية إلى تنظيم عدد من الأنشطة والورش التدريبية طوال الإجازة الصيفية.

كما استهدفت الرحلة العلمية والترفيهية للطلاب إلى مدينة الإسكندرية زيارة أهم معالمها العلمية والتاريخية، وتمت تحت اشراف اللجنة العلمية بالكلية، وشارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المتخصصين بقسمي الجغرافيا والتاريخ بالكلية، لشرح المعلومات التاريخية والعلمية عن أهم هذه المزارات والمعالم السياحية.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة تحرص على تفعيل الأنشطة الطلابية وزيادة مشاركة الطلاب بها، واستمرار تنظيم هذه الفعاليات على مدار العام سواء خلال فترة الدراسة أو الإجازات، بهدف دعم الأثر الفعال لهذه الأنشطة في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب بعيداً عن الأفكار الهدامة، ودعم الثقة بالنفس لديهم، وتنمية التواصل والتفاعل بينهم، وتأهيلهم لمواجهة مختلف جوانب الحياة.