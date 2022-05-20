وزيرة الخارجية البريطانية: لندن وواشنطن لا تهدفان إلى تغيير السلطة فى روسيا

وكالات

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أن بريطانيا والولايات المتحدة لا تهدفان إلى تغيير السلطة في روسيا.

وقالت تراس في تصريح لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إنها تعارض فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إتاحة "إمكانية الخروج" من الأزمة الأوكرانية لروسيا.

وشددت تراس على أن "بوتين يجب أن يخسر في أوكرانيا، ويجب أن نرى استعادة سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، ونحن أكدنا ذلك بوضوح".

وتابعت، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت بريطانيا والولايات المتحدة تسعيان لتغيير السلطة في روسيا: "لا نسعى لتغيير النظام. ولكن علينا التأكد من أن روسيا لن تكون قادرة على القيام بالأعمال العدوانية".