وزيرة الخارجية الإستونية والنائب الأول للبرلمان يستقبلان السفير المصرى

كتب: أحمد جمعة

استقبلت وزيرة خارجية جمهورية إستونيا "إيفا ماريا ليميتس" السفير هيثم صلاح، سفير جمهورية مصر العربية فى هلسنكى وغير المقيم فى إستونيا، وذلك على هامش مشاركته فى الاجتماع الذى نظمته وزارة الخارجية الإستونية يومى 17 و 18 الجارى تحت عنوان " السياسية الخارجية والأمنية الإستونية 2022"، والذى دُعى إليه سفراء الدول المعتمدة لدى إستونيا وعدد من قيادات وزارة الخارجية الإستونية ووزارة الدفاع والبرلمان الإستوني.

خلال اللقاء أعربت الوزيرة الإستونية عن تطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنة تنسيق المواقف بين مصر وبلادها، ومشيرة فى هذا الصدد إلى آخر لقاء جمعها مع الوزير خلال تواجدهما فى نيويورك، والذى وصفته بأنه لقاء مثمر للغاية، معربة عن تطلعها لمزيد من تنسيق المواقف.

كما التقى السفير المصرى هيثم صلاح أيضاً، النائب الأول للبرلمان الإستونى Hanno Pevkur والذى نقل تحياته لرئيس البرلمان المصري، وكذلك لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائبه، مثمناً النقاشات التى طرحها الوزير المصرى خلال لقاءاته فى البرلمان الإستونى وذلك فى إطار زيارته الأخيرة لإستونيا فى ديسمبر 2021 لتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات المختلفة، وكذلك النقاشات التى تناولتها زيارة نائب الوزير خلال زيارته الأخيرة لإستونيا فى الفترة من 9 إلى 12 مايو الجاري.

جدير بالذكر أن الاجتماع الذى نظمته وزارة الخارجية الإستونية هدف للتعريف بآخر مستجدات وتطورات السياسية الخارجية والأمنية والدفاعية الإستونية، وشارك فيه من الجانب الاستونى بالإضافة إلى وزيرة الخارجية ونائب البرلمان الإستونى كل من Kusti Salm، الوكيل الدائم لوزارة الدفاع الإستونية، وReinTammsaar، وكيل وزارة الخارجية الإستونية للشئون السياسية.