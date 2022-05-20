اليوم السابع
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نيويورك تايمز: بايدن يطمئن حلفاءه بمواصلة التركيز على مواجهة الصين أثناء رحلته لآسيا

الجمعة، 20 مايو 2022 11:24 ص
نيويورك تايمز: بايدن يطمئن حلفاءه بمواصلة التركيز على مواجهة الصين أثناء رحلته لآسيا بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكى بدأ فجر الجمعة أول مهمة دبلوماسية له إلى آسيا منذ توليه الحكم، أملا فى أن يظهر استمرار تركيز الولايات المتحدة على مواجهة الصين، حتى فى الوقت الذى تدير فيه إدارته حربا ضد روسيا فى أوروبا.
 
 وبعد أن طغى الغزو الروسى لأوكرانيا على إستراتيجية بايدن الأصلية لتوجيه اهتمام السياسة الخارجية صوب آسيا، تحول بايدن الآن إلى الحجة القائلة بأنه لا يمكن أن يكون هناك مقايضة بين أوروبا وآسيا، وأن الولايات المتحدة وحدها هى التى تستطيع أن تجمع الديمقراطيات فى الشرق والغرب للوقوف فى وجه الاستبداد والعدوان فى كلتا القارتين.
 
وبالنسبة لبايدن، فإن إيجاد التوازن بين الضرورتين سيتطلب مناورة جيوسياسية تمثل تحديا لأى رئيس. فقد ظهرت المطالب المتنافسة لوقت واهتمامه أمس الخميس، حيث ظهر فى اجتماع مع قادة فنلندا والسويد فى البيت الأبيض قبل أن يتوجه إلى قاعدة أندروز المشتركة ليبدأ رحلة طويلة إلى كوريا الجنوبية.
 
وقبل أيام، استضاف بايدن دول جنوب شرق آسيا فى البيت الأبيض لمناقشة تفاصيل استثمارات جديدة فى الطاقة النظيفة والأصول البحرية كجزء من محاولات منع الصين من الهيمنة على المحيطين الهندى والهادئ.
 
ونقلت نيويورك تايمز عن إيفان ميديروس، الباحث فى جامعة جورج تاون، الذى عمل كمستشار آسيا للرئيس باراك أوباما، إن ما تحاول الإدارة فعله هو إضفاء مصداقية لمزاعمهم بأن أمريكا قد عادت كزعيمة عالمية، وفكرة أن العالم ليس مسرحين، وأن الأمر ليس اختيارا بين أوروبا وآسيا.
 
 إلا أن الحرب فى أوكرانيا ستلقى بظلالها أيضا على رحلة بايدن إلى سيول وطوكيو، وستكون حاضرة فى محادثاته مع قادة كوريا الجنوبية واليابان واستراليا والهند وآخرين. وفى نفس الوقت، يخشى مسئولو الإدارة أن كوريا الشمالية قد تستخدم رحلة الرئيس لتعيد نفسها إلى الأجندة العالمية بإجراء اختبار لسلاح نووى أو صاروخ باليستى عابر للقارات، لتذكر الجميع بالمخاطر التى تتجاوز أوكرانيا.

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