نائب وزير الخارجية الكازاخى الجديد يستقبل السفيرة المصرية فى نور سلطان

كتب: أحمد جمعة

استقبل السفير Adil Tursunov، نائب وزير الخارجية الكازاخى الجديد، السفيرة منال يحيى الشناوى، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى كازاخستان، حيث أعرب الجانبان عن أهمية العمل على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، خاصةً بالتزامن مع مرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام الجارى.

أشارت السفيرة منال الشناوى من جانبها إلى تقدير مصر للعلاقات الثنائية المتميزة مع جمهورية كازاخستان، مبرزةً ما يربط البلدان من قواسم مشتركة، ومعربةً عن التطلع لزيادة ميزان التبادل التجارى بين البلدين، وكذا دفع التعاون فى مختلف المجالات، بما فى ذلك مجالات الصحة والسياحة والصناعة والنقل والطاقة والثقافة.

كما أعربت السفيرة المصرية عن الاهتمام بتعزيز التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار، مبرزة إمكانية استفادة الجانب الكازاخى من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن الاستفادة من الميزة التصديرية لمصر عبر عدد من اتفاقات التجارة الحرة.

من جانبه أعرب السفير Adil Tursunov نائب وزير الخارجية الكازاخى عن تقدير بلاده للعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر، مؤكداً على أهمية العمل على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، ومشيراً إلى أن مصر تعد أحد أهم الشركاء لكازاخستان فى العالمين العربى والإسلامى، مؤكداً اعتزام بلاده العمل بهدف تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين.