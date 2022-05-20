وأضاف خوسنولين، خلال اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي" في قازن عاصمة تتارستان، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة:" نظرا لكثرة التزوير ومحاولات تشويه سمعة روسيا في نظر المجتمع الدولي، نحن ممتنون لزملائنا من الدول الإسلامية على الحوار والدعم".

وتابع:"أن مجموعة الرؤية الاستراتيجية أثبتت خلال نشاطها فعاليتها، وأصبحت منصة مهمة لمناقشة قضايا العلاقات الدولية"، مشيرا إلى أن الاجتماع الحالي ينعقد في وقت صعب وفي مواجهة النفوذ العدواني للدول الغربية بسبب محو القواعد الأخلاقية المنصوص عليها في الكتب المقدسة وتشويهها.

وأوضح نائب رئيس وزراء الروسي "لقد شهدنا أن مثل هذا الاتجاه يؤدي إلى انتشار النازية والانقسام بين الشعوب، حيث تحارب روسيا بنشاط ضد هذا الاتجاه وتدافع عن الوحدة بين الأمم والمتدينين والطوائف للتعايش السلمي".

يُذكر أن رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"، رستم مينيخانوف، أعلن أمس أن اجتماع المجموعة سيجري في العام القادم في ماليزيا، تزامنا مع الذكرى العشرين لزيارة الرئيس الروسي لهذا البلد وإعلانه نية بلاده الانضمام إلى منظمة المؤتمر الإسلامي.