موقع ALMA TV TRAVEL الإيطالي يوصى بزيارة 10 أماكن سياحية بمصر

كتب محمد أسعد

10 أماكن لا يجب أن تفوتك" نشر موقع ALMA TV TRAVEL الإيطالى تقريراً إخبارياً مصوراً وصف خلاله مصر بأروع بلدان العالم بما تمتلكه من مواقع أثرية فريدة ومتنوعة تعود لمختلف العصور التاريخية بداية من العصور المصرية القديمة مرورًا باليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث والمعاصر، ومناظر طبيعة خلابة وصحراء وواحات طبيعية رائعة وشواطئ مشمسة ومياة صافية، دافئة، ثرية بالشعاب المرجانية، مسلطاً الضوء على عشرة أماكن أوصى السائحين بزيارتها خلال رحلتهم بمصر . تحت عنوان " مصر الساحرة أماكن لا يجب أن تفوتك" نشر موقعالإيطالى تقريراً إخبارياً مصوراً وصف خلاله مصر بأروع بلدان العالم بما تمتلكه من مواقع أثرية فريدة ومتنوعة تعود لمختلف العصور التاريخية بداية من العصور المصرية القديمة مرورًا باليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث والمعاصر، ومناظر طبيعة خلابة وصحراء وواحات طبيعية رائعة وشواطئ مشمسة ومياة صافية، دافئة، ثرية بالشعاب المرجانية، مسلطاً الضوء على عشرة أماكن أوصى السائحين بزيارتها خلال رحلتهم بمصر

وأوضح التقرير أن من أهم الأماكن التى يجب على السائحين زيارتها فى مصر هى أهرامات الجيزة حيث توجد الأهرامات الثلاثة العظيمة وتمثال أبو الهول، ومدينة القاهرة العاصمة والتى تتميز بمبانيها الأثرية والتاريخية والتراثية والتى تعكس أيضا ثقافة وعراقة الحضارة المصرية على مر العصور، حيث يوجد بها المتحف المصرى بالتحرير بكنوزه الأثرية الفريدة من العصور المصرية القديمة، وقلعة صلاح الدين الأيوبى ومنطقة خان الخليلى حيث سوق المدينة القديم النابض بالحياة.

وأشار التقرير أيضا إلى مدينة الأقصر، لافتا إلى معابد الأقصر والكرنك بأعمدتها الجميلة وصروحها الشاهقة المزخرفة وتماثيلها الضخمة، هذا بالإضافة إلى وادى الملوك حيث المقابر الملكية الرائعة، والمزينة بالكامل برموز الكتابة الهيروغليفية، منها مقبرتى الملك ستى الأول وتوت عنخ آمون.

وأشار أيضا إلى مدينة أسوان حيث الهدوء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والجزر النيلية والتى من بينها جزيرة الفنتين. وأوضح التقرير أنه من الأماكن التى يجب زيارتها فى مصر معبدى أبو سمبل حيث يوجد المعبد الكبير المخصص للملك رمسيس الثاني، والمعبد الثانى المخصص للإلهة حتحور ونفرتارى زوجة الملك رمسيس الثاني.

كما تحدث التقرير عن البحر الأحمر، لافتا إلى أنه يمكن للسائحين خلال زيارتهم لمصر الاستمتاع بقضاء بضعة أيام بمنتجعاتها المطلة على البحر الأحمر والاسترخاء بأحد المنتجعات الرائعة بمدينة شرم الشيخ أو مدينة مرسى علم، أو القيام برحلات الغوص بمدينة الغردقة أو مدينة دهب للاستمتاع بمشاهدة واحدة من أجمل الشعاب المرجانية الملونة فى العالم.

وأشار أيضا إلى شبه جزيرة سيناء حيث الاستمتاع بزيارة جبل سيناء والقرى البدوية والقيام برحلات السفارى وركوب الجمال.

وأوضح التقرير أنه من الأماكن التى يجب زيارتها فى مصر مدينة الإسكندرية حيث قلعة قايتباى ومكتبة الاسكندرية كما يوجد العديد من القطع الأثرية المصرية واليونانية والرومانية الغارقة تحت مياه البحر المتوسط عند الميناء الشرقى بالإسكندرية. كما أوصى بزيارة واحة سيوة فى فصلى الربيع أو الخريف، وزيارة الصحراء البيضاء والصحراء السوداء حيث الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الصحراوية الفريدة من نوعها فى العالم.