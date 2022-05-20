وذكرت السلطات - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، أن عدد المدن والبلدات التى تعرضت للقصف الأوكرانى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 12 بلدة، مشيرة إلى أن قوات كييف استخدمت صواريخ جراد وقذائف الهاون والمدفعية في قصفها.

وفي لوجانسك.. أعلنت السلطات اعتراض أنظمة الدفاع الجوي، صاروخين من طراز "توشكا- أو" أطلقتهما القوات الأوكرانية نحو بلدة دبالتسيف، مشيرة إلى تعرض بلدة أخرى لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات كييف خلال الساعات الماضية.



