مدير الصحة العالمية: لا يزال مليار شخص بالعالم غير محصنين ضد فيروس كورونا

كتبت أمل علام

كشف الدكتور تيدرودس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في بيان جديد له اليوم، عن أن أحد الدروس الرئيسية المستفادة من الوباء هو أنه على الصعيدين الوطني والعالمي، فإن تمويل الاستعداد للطوارئ الصحية والاستجابة لها والقدرة على الصمود غير كافٍ، وهذا لا يشكل تهديدًا للصحة فحسب، بل على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وقال: يتزايد انتقال العدوى في أكثر من 70 دولة، والاختبار والتسلسل آخذان في الانخفاض، ولا يزال مليار شخص غير محصنين، مضيفًا: أشكر جميع دول مجموعة السبع على دعمكم السخي لمسرّع الوصول لأدوات كورونا ACT ، بما في ذلك التعهدات الأخيرة الأسبوع الماضي خلال القمة العالمية لفيروس كورونا، التي استضافتها الولايات المتحدة وبليز وألمانيا وإندونيسيا والسنغال.

وأضاف: لقد مكّن هذا الدعم منظمة الصحة العالمية وشركائنا في ACT-A من تقديم 1.5 مليار لقاح، و159مليون اختبار، وأكثر من 200 مليون دولار من العلاجات والأكسجين، وأكثر من 550 مليون دولار من معدات الوقاية الشخصية.

وقال: إن منظمة الصحة العالمية على الأرض، وتعمل مع اليونيسف والبنك الدولي وجافي Gavi، والشركاء الآخرين لدعم البلدان التي لم تصل بعد إلى نسبة 70% من تغطية التطعيم للحصول على اللقاحات في الذراعين بأسرع ما يمكن، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر .

بالنسبة للاختبارات والعلاجات الجديدة، فإن المشاكل تتعلق بجانب العرض، مع عدم كفاية الأموال، وعدم كفاية الوصول، تقدر منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أن هناك حاجة إلى 31 مليار دولار أمريكي كل عام لتعزيز الأمن الصحي العالمي، يمكن أن يأتي ثلثا هذا المبلغ من الموارد الحالية، لكن هذا يترك فجوة قدرها 10 مليارات دولار أمريكي سنويًا، تدعم منظمة الصحة العالمية إنشاء صندوق وسيط مالي في البنك الدولي لتوفير التمويل التحفيزي وسد الثغرات، كما اقترح قادة مجموعة العشرين، ستلعب منظمة الصحة العالمية دورًا مركزيًا في إدارة الصندوق، من خلال قيادة عملها الفني، لتوجيه الاستثمارات في الأمن الصحي العالمي وتعزيز قدرات البلدان على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية.

وستوفر لجنة مشتركة لوزراء المالية والصحة الإشراف والتنسيق على تمويل التأهب الوطني والدولي، بما في ذلك الصندوق الوسيط.

نقترح أيضًا توسيع صندوق الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية للطوارئ لضمان التمويل القابل للتطوير السريع للاستجابة.

وقال، في الأسبوع المقبل، ستنظر جمعية الصحة العالمية في توصية بزيادة الاشتراكات المقدرة إلى 50% من ميزانيتنا الأساسية خلال العقد القادم، كما أرحب بالتوصية الخاصة بنموذج تجديد الموارد، لتوسيع قاعدة تمويل منظمة الصحة العالمية، وتوفير تمويل أكثر مرونة.