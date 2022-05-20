محطة معالجة الصرف بالدقهلية تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حصول محطة معالجة صرف صحي ميت فاتك على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M. للمرة الأولى بدون ملاحظات، والتى تعمل بطاقة 3 آلاف متر مكعب يوم.

وأكد أنه قد تم مراجعة المحطة، والتفتيش عليها، ومراقبة العنابر للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءة المحطة، وأن حصول محطة معالجة صرف صحي ميت فاتك على شهادة TSM، يأتى ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة فى إطار تنفيذ خطة عمل قطاع التشغيل والصيانة بالشركة لعام 2022/2023.

وأضاف نصر أن الشركة لديها الآن 31 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية .T.S.M نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 22 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.

يذكر أن شهادة التنمية الفنية المستدامة T.S.M.، هي إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم خدمة أفضل مطابقة لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.