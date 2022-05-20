محافظ كفر الشيخ يشيد بحصول لاعبين على "ذهبية وبرونزية" ببطولة أفريقيا للمصارعة

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللاعب عماد محمد غالي، لحصوله على الميدالية الذهبية 65 ك بالبطولة الأفريقية للمصارعة بالمغرب، واللاعب أحمد عبدالباري علي الميدالية البرونزية فى المصارعه الحره".

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ يكتبون سطورا من النجاحات المتميزة بمشاركتهم الأولى والتي حصلوا فيها على ميداليات في البطولة الأفريقية.

وثمن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على النتائج المتميزة التي يحققها أبطال المشروع بالبطولة الأفريقية، متمنياً لهم تحقيق المزيد من النجاحات باسم مصر، مؤكدا أن المشروع يعد أحد المشروعات القومية الواعدة للرياضة المصرية ، فضلاً عن كونه أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتحقيقا لرؤية القيادة السياسية بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة فى الفئة العمرية الصغيرة والشابة فى كل ربوع محافظات مصر، مما يعظم من فرص انتقاء المواهب الرياضية المتميزة ورعايتها وصقلها على النحو الأمثل فنيا و صحيا وذهنيا تستطيع المنافسة والتميز على المستوى العالمى .

وأشار محروس، إلى أن الأبطال الأربعة المنضمين للمنتخب حديثاً هم من أبناء المشروع القومي وهم اللاعب أحمد عبد الباري شعبان الحائز على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تجارب أداء المنتخب تحت 17 سنة وزن 51 كيلو في المصارعة الروماني من ابطال مركز واعدين بيلا ، و اللاعب عبد الرحمن عبد السميع ثانى عالم بطولة البحر الأبيض المتوسط و عمر محمد حسين أول جمهورية، وعماد محمد غالي فوق 17 عام، كما تم اختيار المدربين احمد البيلي الصبري، وابو غنام حسن رحماني، لتدريب المنتخب ببطولة أفريقيا المقامة بالمغرب، وهم من مدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ .

وأكد الدكتور جمال الشهاوي مدير إدارة الأداء الرياضي و المشرف العام على المشروع، أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ احرز بطولات متعددة في ألعاب التايكوندو والمصارعة وكرة السلة، و مؤخرا حصدنا المركز الأول ببطولة افريقيا، ومن المتوقع أن تتوالى الإنجازات لأننا نؤمن بأن أبنائنا لازال لديهم القدرة على تحقيق مزيد من النجاحات.



ابطال كفر الشيخ خلال خوضهم لمباريات المصارعه بأفريقيا وحصولهم على مراكز متقدمه



ابطال مصر في المصارعه



الحصول على المركز الاول افريقيا



حصول مصر على المركز الاول