مالى.. اختطاف 4 أجانب بينهم 3 إيطاليين بالقرب من كوتيالا جنوب البلاد

أعلنت السلطات فى مالى عن اختطاف 4 أشخاص هم 3 إيطاليين وتوجولى، في منطقة سينسينا بالقرب من كوتيالا جنوب البلاد، حسبا ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأفادت - وكالة الأنباء المالية الرسمية - اليوم نقلا عن مصادر محلية، أن المختطفين إيطالى وزوجته وطفلهما، ورجل يحمل الجنسية التوجولية، مشيرة إلى إطلاق عمليات بحث للعثور على المخطوفين ، وتم فتح تحقيق لمعرفة الجهات المسؤولة عن هذا الحادث .

يذكرأن، أعلنت الحكومة المؤقتة فى مالى أن مجموعة من الضباط المدعومين من "دولة غربية" حاولوا تنفيذ انقلاب ليلة 12 مايو الحالى، مشيرة إلى أن هذه المحاولة تم إحباطها، وفقا لما جاء على قناة روسيا اليوم.

وقالت وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية فى مالى فى بيان لها إن "مجموعة من الضباط وضباط الصف الأول الماليين المناهضين للتقدميين حاولوا تنفيذ انقلاب ليلة 12 مايو 2022".

وأضافت أن "هؤلاء الضباط مدعومون من دولة غربية". وتابعت أن قوات الدفاع والأمن في مالي تمكنت من إحباط المحاولة "بسبب يقظتها ومهنيتها".