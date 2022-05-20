"ليس هناك ضوء فى نهاية النفق".. أسوشيتدبرس: الحرب تسبب ارتفاع بالأسعار فى أوروبا

كتبت ريم عبد الحميد

رصدت وكالة أسوشيتبرس الأمريكية تأثير حرب أوكرانيا على ارتفاع الأسعار حول العالم، وقالت إن الحرب سارعت من معدلات التضخم فى أوروبا وحول العالم، بينما ارتفعت أسعار الطاقة والمواد والغذاء بمعدلات غير مسبوقة منذ عقود، وتسبب ذلك فى صدمة أقوى فى متاجر البقالة ومحطات الوقود ومواقع البناء.

وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع أسعار الغاز والنفط هى السبب الرئيسى للتضخم فى أوروبا، التى تعتمد بشدة على الطاقة الروسية لتوليد الكههرباء وتشغيل المصانع، ومن المتوقع أن يصل التضخم 7% هذا عام فى الاتحاد الأوروبى، سيساهم فى إبطاء معدلات النمو.

وذهبت الوكالة إلى القول بأن تجار الأسماك والمزارعين اضطروا إلى فرض أسعار على صيدهم ومحاصيلهم يرونها فلكية، ويهدد ارتفاع أسعار الوقود بشل حركة النقل البرى للبضائع، كما أن أسعار الخبز آخذة فى الارتفاع من بولندا إلى بلجيكا، واندلعت احتجاجات بسبب ارتفاع الأسعار فى أماكن مثل بلغاريا.

وبينما استجابت الحكومات بتخفيضات ضريبية ومساعدات أخرى، فإنها تواجه قيودا فى تخفيف تأثير أسواق الطاقة المتقلبة.

وحتى المقتصدون، الذين يربون الدجاج فى الفناء الخلفى لمنازلهم، يتساءلون عما إذا كان سعر العلف يستحق البيض الذى ينتجونه.

وتقول إلينا تشيرنيك، مساعدة متجر فى وارسو ببولندا بالحسابات، وترى أن أسعار الحبوب لدجاجتها ترتفع بنسبة 150%، لتصلى إلى 200 زلوتى، أى 45 دولارا لكل 100 كيلو جرام.

وبالنسبة لمحدودى الدخل، تقول أسوشيتدبرس إنه يسود بينهم إحساس بالعجز، وتقول إيفا فوشسوفا، وهم أم لثلاث أطفال تعيش فى بلدة توسكوف فى غرب التشيك، إنها كانت شخصا إيجابيا، لكن فى الوقت الحالى لا يمكنها رؤية الضوء فى نهاية النفق.