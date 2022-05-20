فرنسا تمنح وسام "فارس أكاديمى" لعميدة كلية النانو تكنولوجى السابقة بالقاهرة

كتب: محمد صبحى

حصلت الدكتورة هدى أبو شادي الأستاذة بكلية العلوم جامعة القاهرة، والقائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي سابقًا، على تكريم من السفارة الفرنسية وتقلدت وسام فارس أكاديمى، والذى يُعد من الأوسمة الرفيعة التى يمنحها رئيس الوزراء الفرنسى.

وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتورة هدى، مشيدًا بإسهاماتها العلمية والبحثية المتميزة في العديد من المشروعات التي تخدم العلم والدولة المصرية، وتنظيمها من خلال وظيفتها بجامعة القاهرة للعديد من ورش العمل الناجحة، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يعكس الإيمان بدور العلم في صناعة مستقبل الأوطان وتقدم الدول والمجتمعات.



تقلد الوسام

وقال الدكتور محمد الخشت، إن تكريم علماء وباحثي جامعة القاهرةوباحثيها في المحافل الدولية العلمية يُمثل تتويجًا للجهود العلمية المستفيضة لأبناء الجامعة المتميزين والراغبين في المساهمة في خدمة مجتمعهم وقضاياه وبناء الجمهورية الجديدة والمستقبل الأفضل، مؤكدًا أن الجامعة تهدف إلى نقل مخرجات البحث العلمى إلى أرض الواقع، وخدمة الإنسان فى حل مشاكله، وذلك من خلال استمرار تقديم الدعم لعلمائها في مختلف التخصصات بما يضمن الارتقاء بمكانتها محليًا ودوليًا.

يُذكر أن الدكتورة هدى أبو شادي لها إسهامات وأبحاث علمية متميزة في مجال الفيزياء شملت الوقاية الإشعاعية للفيزياء النووية والطبية والنانو تكنولوجي، وتعاونت في العديد من الأبحاث مع هيئات علمية وبحثية فرنسية مثل هيئة الطاقة الذرية الفرنسية والمركز القومي للبحوث وكلية الهندسة البوليتكنيك بباريس ووزارة الصحة الفرنسية، كما ساهمت في ترجمة موسوعة جامعة لكل المعارف بالتعاون مع كل من المركز الثقافي الفرنسي والمجلس الأعلى للثقافة، وعقدت العديد من الاتفاقيات، وعملت على المساهمة في سفر العديد من الفنيين والطلاب إلى فرنسا لتلقي التدريب في مجال العلوم الفيزيائية.