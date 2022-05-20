اليوم السابع
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الجمعة، 20 مايو 2022 09:30 م
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غسيل وتعقيم وتطهير محطة تل أم جعفر وتأثر 13 مدينة وقرية بكفر الشيخ.. غدًا

الجمعة، 20 مايو 2022 09:03 م
غسيل وتعقيم وتطهير محطة تل أم جعفر وتأثر 13 مدينة وقرية بكفر الشيخ.. غدًا محافظ كفر الشيخ
كفر الشخ – محمد سليمان

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أعلنت غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة مياه الشرب والصرف الصحي عن أعمال غسيل وتعقيم وتطهير الخزان الأرضي والمروقات والمرشحات بمحطة تل أم جعفر، غدًا السبت، الموافق 21 مايو الجاري، من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.

ويؤثر الانقطاع بشكل مباشر على "مدينة سيدي سالم، مجلس قروي الحلافي، أو منيسي، والشيشيني، ودقميره،ومنشية الغربية، وأم جعفر، الجداوي، والمدرية، وزهران".

وناشد محافظ كفر الشيخ، الأهالي والمستشفيات والمخابز والأماكن الحيوية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.

 

 


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