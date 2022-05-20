اليوم السابع
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الجمعة، 20 مايو 2022 09:29 م
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غداً.. فصل التيار الكهربائى عن 9 قرى فى محافظة كفر الشيخ

الجمعة، 20 مايو 2022 09:08 م
غداً.. فصل التيار الكهربائى عن 9 قرى فى محافظة كفر الشيخ أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي عن 9 قرى وتوابعها بكفر الشيخ ودسوق وفوه وبيلا، غداً السبت الموافق 21 مايو الجاري.

وسيتم فصل التيار الكهربائي مغذي محطة محولات منشية الجرايدة، التابعة لمركز بيلا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، وتشمل المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي منشية الجرايدة والترزى وسريوة، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المنشة شرق كفر الشيخ.

ويتأثر بالفصل منشية الشرقية والغربية وتوابعهما، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي كفر مجر بدسوق، وتتأثر بعملية الفصل قرية كفر مجر، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي العمار بسيدي سالم، وتتأثر بالفصل البورصة وقرية العمار، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي سنديون بفوه، وتتأثر بالفصل قرية سنديون وتوابعها.

 

 

 


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