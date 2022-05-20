غداً.. انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، غدا السبت، ومن المقرر أن تستمر لمدة شهر حتى بداية امتحانات شهادة الثانوية العامة، وذلك بحضور نخبة من كبار الأساتذة من داخل بورسعيد وخارجها.



وأشار المحافظ، إلى أنه تم تخصيص مراكز مجهزة على أعلى مستوى داخل مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، ومعسكر بورسعيد للكشافة، ومدرسة الخلفاء الراشدين ببورفؤاد.



وأكد محافظ بورسعيد، أنه تم الاستعداد المكثف لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، وتوفير أفضل مناخ للطلاب خلال أداء الإمتحانات، حيث تقدم القوافل التعليمية مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الثانوية، في جميع المواد التعليمية، ويشرف على المراجعة معلمين وموجهين ذوي خبرة في مجال التدريس، فضلا عن إمكانية متابعة المراجعات النهائية عبر عدد من المنصات الإلكترونية.



وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن المراجعات ستكون على فترتين في جميع المواد التعليمية، وتم تجهيز أماكن المحاضرات على أعلى مستوى وتزويدها بأحدث الوسائل الإلكترونية والتعليمية التي تساهم في سرعة تلقى واستيعاب الطلاب للمادة التعليمية.



وناشد محافظ بورسعيد، الطلاب والطالبات بالاستفادة من القوافل التعليمية، مؤكدا على تقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لمساعدة أولياء الأمور و طلاب الثانوية العامة في مراجعة المواد التعليمية قبل بدء امتحانات الشهادة الثانوية، متمنيا للطلاب أن يحققوا أعلى درجات النجاح خلال العام الحالي.