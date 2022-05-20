اليوم السابع
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ضبط مطبعة تطبع كتب دون ترخيص بالقاهرة

الجمعة، 20 مايو 2022 05:12 م
ضبط مطبعة تطبع كتب دون ترخيص بالقاهرة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.

 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة –كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة).. ببيع وطباعة العديد من الكتب الروائية والأدبية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (3000) نسخة من الكتب الروائية والأدبية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

 


حملات امنيه

ضبط مطبعة

الكتب الروائية

حقوق الملكية


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