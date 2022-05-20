ضبط سيدة ببنى سويف لاتهامها بالاستيلاء على أموال مواطنين بحجة توظيفها

بنى سويف هانى فتحى

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف سيدة لاتهام أشخاص لها بالاستيلاء على أموالهم بحجة توظيفها فى تجارة مستحضرات التجميل، مقابل حصولهم على عائد شهرى 10%.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا، بقيام عددا من المواطنين بتحرير محاضر ضد سيدة يتهمونها بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى تجارة مستحضرات التجميل، بعائد شهرى 10%.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة وعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها فيما أنسب إليها من اتهامات.

وكان عددا من المواطنين بمحافظة بنى سويف، تقدموا على تحرير محاضرا ضد سيدة لاتهامها بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها فى تجارة مستحضرات التجميل.