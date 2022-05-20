وأفادت الخلية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، اليوم الجمعة، بأن "قوة أمنية مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وضبط أسلحة واعتدة مختلفة الأنواع خلال عمليات بحث وتفتيش بمنطقة الحسينية الواقعة شمال شرقي العاصمة بغداد"، مشيرًا إلى أنه "تم تسليم الإرهابي مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال كافة الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه حتى ينال جزاءه العادل".

وكانت قيادة عمليات محافظة صلاح الدين العراقية، أعلنت أمس الخميس، انطلاق عملية أمنية واسعة في جبال محكول، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابي.

ويأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.

من جانب آخر، أعلن جهاز الأمن الوطنى، اعتقال أحد قيادات تنظيم "داعش" الإرهابى فى محافظة الأنبار.

وأوضح الجهاز، أن القوات الأمنية في مديرية أمن الأنبار تمكنت من اعتقال إرهابي يعمل بصفة آمر قوة اغتيالات فى المحافظة، مؤكدًا أن القوات العراقية مستمرة فى عملياتها الأمنية للبحث عن بقايا التنظيم الإرهابي لدحرهم والقضاء عليهم في جميع المحافظات.