شكوى من كسر ماسورة مياه فى قرية خان الجنى بكفر الشيخ.. واستجابة رئيس المدينة

أحمد جمال الدين - كفر الشيخ - محمد سليمان

أرسل القارئ سامح محمد سعد البدوى المقيم فى قرية خان الجنى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من كسر بماسورة المياه بالقرية، والذى ينتج عنه غرق الشوارع وإعاقة حركة المرور، فضلا عن تسربها أسفل المنازل بجانب ما تمثله من هدر حقيقي للمياه.



وأضاف القارئ، أن الأهالي تقدموا بالعديد من الشكاوى لمحافظة كفر الشيح وشركة المياه بالمحافظة، طالبين فيها إصلاح ماسورة المياه ولكن لم تحدث استجابة.



وأكد ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أنه وجه رئيس القرية بالانتقال لموقع كسر الماسورة، كما خاطب المسئول عن شركة مياه الشرب لسرعة إصلاح الكسر فوراً، بالإضافة لرفع مياه من الشوارع.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.

ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".