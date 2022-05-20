اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 09:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شكوى من كسر ماسورة مياه فى قرية خان الجنى بكفر الشيخ.. واستجابة رئيس المدينة

الجمعة، 20 مايو 2022 09:00 ص
شكوى من كسر ماسورة مياه فى قرية خان الجنى بكفر الشيخ.. واستجابة رئيس المدينة كسر الماسورة
أحمد جمال الدين - كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسل القارئ سامح محمد سعد البدوى المقيم فى قرية خان الجنى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من كسر بماسورة المياه بالقرية، والذى ينتج عنه غرق الشوارع وإعاقة حركة المرور، فضلا عن تسربها أسفل المنازل بجانب ما تمثله من هدر حقيقي للمياه.

وأضاف القارئ، أن الأهالي تقدموا بالعديد من الشكاوى لمحافظة كفر الشيح وشركة المياه بالمحافظة، طالبين فيها إصلاح ماسورة المياه ولكن لم تحدث استجابة.

وأكد ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أنه وجه رئيس القرية بالانتقال لموقع كسر الماسورة، كما خاطب المسئول عن شركة مياه الشرب لسرعة إصلاح الكسر فوراً، بالإضافة لرفع مياه من الشوارع.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.

ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".


كفر الشيخ

شركه المياه

مطوبس

صحافة المواطن

شكاوى المواطنين

اخبار المحافظات

كسر ماسوره


الموضوعات المتعلقة

مصر جميلة.. "آلاء" تشارك بصور فوتوغرافية لمناظر طبيعية من كفر الشيخ

الثلاثاء، 29 مارس 2022 03:00 م

عجوز بلا مأوى بجوار سنترال صوالحه فى كفر الشيخ.. ووكيل التضامن يستجيب

الإثنين، 07 فبراير 2022 04:40 م

رئيس مدينة مطوبس بكفر الشيخ يرد على مطالب برصف شارع المعهد الدينى

الخميس، 13 يناير 2022 09:00 ص

شكوى من تكرار انقطاع المياه بقرية أبو داود بكفر الشيخ.. ورئيس المدينة يستجيب

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 07:35 م

أهالى عزبة بكفر الشيخ يوفرون قطعة أرض لتحويلها لمركز شباب.. والمديرية ترد

الجمعة، 06 أغسطس 2021 11:48 ص

"معاذ" بكلية المريض كفر الشيخ يشارك صحافة المواطن عددا من الصور

الأحد، 04 يوليه 2021 06:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة