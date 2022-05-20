وقال شويجو - خلال اجتماع لمجلس قيادة وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، "إن القوات المسلحة الأوكرانية، التي تحاول تأخير تقدم القوات الروسية ولا تسمح للسكان المحليين بالخروج من المدن والبلدات وتستخدمهم كدروع بشرية".

وأضاف وزير الدفاع الروسى "أن محاولات السلطات الأوكرانية للسيطرة على جزيرة "زميني" (الثعبان) عشية عيد النصر في التاسع من مايو الجاري باءت بالفشل، حيث قام الجيش الروسي بتصفية أكثر من 50 جنديا من وحدات النخبة في القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير 4 مقاتلات و10 مروحيات و30 طائرة مسيرة وثلاثة قوارب في ثلاثة أيام".

وأكد الوزير الروسي أن الجيش الروسي، إلى جانب وحدات من القوات الشعبية من لوجانسك ودونيتسك، يواصلان توسيع السيطرة على أراضي "دونباس".

وفي سياق آخر، أعلنت شركة بناء السفن الروسية "أوسك" أن حاملة الطائرات الوحيدة في البحرية الروسية الأدميرال "كوزنيتسوف" رست في المصنع رقم 35 في مدينة "سيفيرومورسك" للإصلاحات والتحديث.

وأضافت الشركة - في تصريح اليوم الجمعة، لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "لقد اكتملت عملية إرساء حاملة الطائرات الوحيدة في البحرية الروسية الأدميرال (كوزنيتسوف) في المصنع بنجاح لخضوعها لصيانة شاملة".

وتابعت: "لقد كان من المقرر تنفيذ هذه العملية في 14 و15 مايو الجاري، ولكن بسبب هبوب الرياح قررنا تأجيلها حتى يكون الطقس أكثر ملاءمة"، موضحة أن الصيانة ستشمل جميع الوحدات الأربع لتوربينات الغاز.

وأشارت إلى أن عملية الصيانة ستستغرق نحو 11 شهرا من العمل، حيث سيتم تسليم السفينة إلى الأسطول الروسي في عام 2023 في حال عدم وجود أسباب أخرى تعطل عملية التسليم هذه.