رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم للمرضى في الشرقية والمنوفية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نظمت مديريتا أمن (المنوفية، والشرقية)، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة، حملتين للتبرع بالدم، شارك فيهما رجال الشرطة من قوة المديريتين، وذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا .

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

جاء ذلك إستمراراً للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.