توريد 190 ألف طن قمح بكافة شون وصوامع محافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 190890 طنا من الأقماح المحلية، مشيراً إلى أن عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح يبلغ 35 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، وأنها تعد كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 573740 طن قمحا.



وأوضح محافظ البحيرة ان اللجان المشكلة لإستلام القمح أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة .



وشدد محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة 29 شونة خرسانية بالإضافة بالإضافة إلى 6 صوامع .



ووجه محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.





توريد القمح بالبحيرة (1)



توريد القمح بالبحيرة (2)



توريد القمح بالبحيرة (3)



توريد القمح بالبحيرة (4)



توريد القمح بالبحيرة (5)



توريد القمح بالبحيرة (6)













