بيلوسى تحذر بريطانيا بسبب بروتوكول إيرلندا الشمالية: لن يكون هناك اتفاق تجارة حرة

كتبت ريم عبد الحميد

حذرت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، من أن الكونجرس لن يدعم اتفاق تجارة حرة بين الولايات المتحدة وبريطانيا لو مضت الحكومة البريطانية فى خططها المقلقة للغاية لإلغاء بروتوكول إيرلندا الشمالية من جانب واحد.

وفى تدخل وصفته صحيفة التليجراف البريطانية بالقوى، حثت بيلوسى بريطانيا والاتحاد الأوروبى على مواصلة المفاوضات حول بوتوكول إيرلندا الشمالية من أجل إحلال السلام فى المنطقة.

وقال بيلوسى فى بيان إن اتفاقات الجمعة العظيمة هى حجر الأساس للسلام فى إيرلندا الشمالية ومنارة الأمل للعالم بأسره، وضمان عدم وجود حدود مادية بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية ضرورى للغاية لدعم هذه الاتفاقية التاريخية التى غيرت إيرلندا الشمالية.

وقالت التليجراف إن تصريحات بيلوسى تذكر بالقلق بشأن إيرلندا الشمالية على أعلى المستويات فى واشنطن فى ظل عدم استقرار سياسى بعد انتخابات البرلمان.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قد أعلنت هذا الأسبوع عن خطط لسن تشريعات لإلغاء أجزاء من اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وقالت بيلوسى إنه من المقلق للغاية ان تسعى بريطانيا الآن إلى إلغاء من جانب واحد لبروتوكول إيرلندا الشمالية، وأضافت أن الاتفاقيات التفاوضية مثل البروتوكول تحافظ على التقدم المهم والاستقرار الذى أرسته اتفاقيات الجمعة العظيمة، التى لا تزال تتمتع بدعم قوى فى الكونجرس الأمريكى من قبل الحزبين.

وتابعت بيلوسى قائلة: كما ذكرت فى محادثاتى مع رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية وأعضاء مجلس العموم، لو اختارت بريطانيا تقويض اتفاقيات الجمعة الطسبة، فإن الكونجرس لا ولن يستطيع أن يدعم اتفاق تجارة حرة ثنائى مع بريطانيا.