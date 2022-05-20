بريطانيا تنشر مقرين لقيادة تحالف "قوة الاستطلاع المشتركة" فى ليتوانيا ولاتفيا

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نشرت القوات البريطانية اليوم الجمعة مقري قيادة عسكرية لتحالف "قوة الاستطلاع المشتركة" بقيادة بريطانيا في دولتي ليتوانيا ولاتفيا .

وقال بيان على موقع الحكومة البريطانية اليوم الجمعة إن مقر قيادة "قوة الاستطلاع المشتركة" الحالي في لندن أنشأ موقعين مؤقتين آخرين في ليتوانيا ولاتفيا، بالإضافة إلى إرسال ضباط اتصال بريطانيين إلى الدنمارك وإستونيا وفنلندا والسويد لدعم قوة الاستطلاع المشتركة في البلاد.

وأضاف البيان أن عملية النشر جاءت بدعوة من الدول المضيفة وتشمل على 180 فردا من المملكة المتحدة في ليتوانيا ولاتفيا. ويهدف هذا التحرك إلى تنسق الأنشطة العسكرية من وبين دول "تحالف قوة الاستطلاع المشتركة" في منطقة بحر البلطيق في وقت يتزايد فيه التركيز على الأمن والتعاون الإقليميين.

وأضاف البيان أنه تمت الموافقة على الانتشار من قبل جميع دول الحلف العشر في اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف في مارس الماضي.

وصرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس بأن هذا الانتشار الحيوي يوضح "شراكاتنا الدفاعية داخل تحالف الدول العشر لقوة الاستطلاع المشتركة. ويمثل التحالف التزامًا مشتركًا مع الدول ذات التفكير المماثل لأمن واستقرار أوروبا في هذا الوقت المحوري".

وقال: "تلتزم دول التحالف التزامًا مشتركًا بالديمقراطية والأمن والاستقرار مع التركيز الجغرافي على منطقة بحر البلطيق وأقاليم بلدان الشمال الأوروبي وشمال المحيط الأطلسي. وتقود المملكة المتحدة التحالف حيث تعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج والسويد.

وأضاف أن هذا التحالف يعمل كتكملة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وله إمكانية الانتشار في جميع أنحاء العالم. وينشر التحالف حاليا أكثر من 220 موظفًا، من المملكة المتحدة ودول التحالف الأخرى ، بما في ذلك المتخصصون في العمليات السيبرانية والفضائية والمعلوماتية.

وقال قائد قيادة تحالف قوة الاستطلاع المشتركة اللواء جيم موريس: "لم يكن أمن منطقة بحر البلطيق أكثر أهمية من أي وقت مضى وهذا الانتشار يظهر عزمنا الجماعي على الحفاظ على ذلك الأمن".