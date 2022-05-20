وستعمل الحكومة أيضا على تسهيل اختبارات الكشف عن فيروس كورونا عند وصول المسافرين، وكذا قواعد الحجر الصحى وتقسيم الدول والمناطق إلى ثلاث مجموعات وفقا لحالة انتشار العدوى في كل دولة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، إن المسافرين من المجموعة التي لديها أقل معدل إصابة، سيتم إعفاؤهم من الاختبار عند وصولهم إلى اليابان والحجر الصحي في المنزل.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن حكومته ستزيد من تخفيف القيود على الحدود، وذلك لجعلها تتماشى مع الدول الأخرى من مجموعة الـ7 في شهر يونيو المقبل.

وفي سياق متصل، قال مسئول حكومي إن الحكومة من المقرر أيضا أن تعلن أن ارتداء الأقنعة خارج الأماكن المغلقة، ليس ضروريا دائما، بشرط ألا يتحدث الناس أمام بعضهم البعض.

وكانت اليابان قد أغلقت أبوابها فعليا أمام الرعايا الأجانب غير المقيمين، في وقت سابق، لمنع زيادة عدد الإصابات بسبب متغير "أوميكرون"، في أواخر العام الماضي.

وفي الأشهر الأخيرة، زادت الحكومة تدريجيا عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول اليابان على مراحل، وصولا للحد الأقصى للدخول اليومي (10 آلاف شخص).