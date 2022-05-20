انطلاق مبادرة رئاسة الجمهورية لمحاربة الغلاء في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن انطلاق مبادرة رئاسة الجمهورية "لمحاربة الغلاء" برعاية رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بقيادة ناصر ثابت، لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين.



وأشارت في بيان لها إلى أنه جابت عدة سيارات شوارع وأحياء المحافظة، ومنافذ بيع الجمعية التعاونية الاستهلاكية، لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار تنافسية مخفضة، في ظل إقبالًا كبيرًا من المواطنين.



وأكدت على أنه وصلت نسب التخفيض فيها من 20 إلى 30%، حيث بلغ سعر السكر 11 جنية للكيلو، والأرز 12.5 جنيه للكيلو، وزيت كريستال 33 جنيه للزجاجة، وكذلك تخفيضات بباقي السلع الأساسية.







الجمعية التعاونية



المبادرة



تخفيض الأسعار



جانب من المبادرة



مبادرة للتموين









