اليوم السابع
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الجمعة، 20 مايو 2022 03:59 م
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انطلاق مبادرة رئاسة الجمهورية لمحاربة الغلاء في بورسعيد

الجمعة، 20 مايو 2022 03:29 م
انطلاق مبادرة رئاسة الجمهورية لمحاربة الغلاء في بورسعيد جانب من المبادرة
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن انطلاق مبادرة رئاسة الجمهورية "لمحاربة الغلاء" برعاية رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بقيادة ناصر ثابت، لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأشارت في بيان لها إلى أنه جابت عدة سيارات شوارع وأحياء المحافظة، ومنافذ بيع الجمعية التعاونية الاستهلاكية، لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار تنافسية مخفضة، في ظل إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وأكدت على أنه وصلت نسب التخفيض فيها من 20 إلى 30%، حيث بلغ سعر السكر 11 جنية للكيلو، والأرز 12.5 جنيه للكيلو، وزيت كريستال 33 جنيه للزجاجة، وكذلك تخفيضات بباقي السلع الأساسية.

 

الجمعية التعاونية
الجمعية التعاونية

 

المبادرة
المبادرة

 

 

تخفيض الأسعار
تخفيض الأسعار

 

 

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

 

 

مبادرة للتموين
مبادرة للتموين

 


 



 


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