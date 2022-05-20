انطلاق مؤتمر طب الأسنان الأول بمدينة السادات في المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

انطلق اليوم الجمعة، المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان جامعة السادات بمحافظة المنوفية، الذي يعد أكبر مؤتمر في مجال طب الأسنان في المنوفية.

وافتتح المؤتمر الدكتور "محمد مبروك بكر" الراعي الرسمي للمؤتمر، وتحدث عن المساحات الخضراء بمدينة السادات، وكيفية الاستغلال الأمثل لها في إطار الحفاظ على البيئة، كما تحدث عن توفير الطاقة والكهرباء، والاستخدام الأمثل للماء وأيضا إعادة تدوير الماء.

وبدأت الفعاليات بتنفيذ محاضرات متنوعة وورش تدريبية متخصصة في طب الأسنان، قدمها كل من الأستاذ الدكتور عمرو إكرام أستاذ دكتور جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد صلاح استشاري علاج جذور الأسنان، والدكتور محمود عمار استشاري التسويق الطبي، وذلك بمشاركة للعديد من أطباء طب الأسنان بمدينة السادات.

وقال الدكتور "محمود عمار" ، استشاري التسويق الطبي، إن المؤتمر هذا العام، سوف يشهد العديد من ورش العمل في مختلف تخصصات طب الأسنان.

وأكد أن الهدف من انعقاد هذا المؤتمر نقل الخبرات العالمية في مجال طب الأسنان ، للاستفادة منها في تنمية المهارات الفنية لدى الأجيال الجديدة من شباب الأطباء.

وقال الدكتور "عمر اكرم" إن المؤتمر يهدف لخدمة أطباء مصر في معرفة ما هو جديد، وخدمة مريض طب الأسنان في المنوفية، بالإضافة للتطوير المستمر لأطباء الأسنان على مستوى مصر، ولتحقيق ذلك لابد أن يكون هناك تواصل بين الأطباء، وهذه كانت من أهم توصيات المؤتمر، و اشتراك نقابات الأسنان في خطة تخفيف الأعباء على مرضى الأسنان، مؤكدا أننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل رفعة شأن مهنتنا، والحفاظ على مستوانا العلمي وتطويره، وتقديم خدمة مميزة للمريض بجودة عالية وبتكاليف بسيطة.