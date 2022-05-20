اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة وقرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن 13 قرية ومنطقة بمدينة كفر الشيخ مركز قلين، اليوم الجمعة.

سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المساكن بشرق مدينة كفر الشيخ، وتتأثر بعملية الفصل 6 مواقع ومناطق سكنية، "إدارة المرور ومحطة الغاز ومنطقة الزهور، ومنطقة الاستاد وعمليات المهندسين أمام مركز الشرطة، و عمارات الأوقاف أمام الاستاد".

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن 7 مغذيات تابعة لمركز قلين لمدة 4 ساعات، من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة 11 صباحا، ويتأثر بعملية الفصل 7 مناطق وقرى بتوابعهم، وهم "مستشفى قلين المركزي، طب الاسرة، منطقة قلين البلد، منطقة دابر الناحية، المطافي، قرية ميت الديبة وتوابعها، قرية الشقة وتوابعها، والمنشية الكبرى وتوابعها".