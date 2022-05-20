العثور على جثمان طفل فى الزراعات بالقليوبية.. والأمن يقترب من حل اللغز "بث مباشر"

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من محافظة القليوبية، والتي شهدت واقعة مأساوية حيث تم العثور على جثمان طفل لم يتعد عمره العامين بمنطقة ميت حلفا التابعة لمركز شرطة قليوب، في حالة انتفاخ من قبل الأهالي الذين لم يتعرفوا عليها، وعلى الفور أبلغوا رجال الأمن بالقليوبية.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل ملقاة في الزراعات بمنطقة ميت حلفا بمركز قليوب، وتبين أنها جثة لطفل مجهول يبلغ من العمر عامين، وبدون الذراع اليمنى، ولم يتعرف عليها أحد من الأهالي بالمنطقة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية الجثة، وفحص بلاغات التغيب وسؤال أهالي المنطقة، وطلب تحريات المباحث، ونشر صور الجثة للتعرف عليها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز قليوب في القليوبية، بورود بلاغ من أحد المواطنين بالعثور على جثة طفل ملقاة في الزراعات في ميت حلفا بالقرب من كوبري الشرقاوية. على الفور انتقلت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية لمكان الواقعة، بالمعاينة والفحص تبين أن الجثة ملقاة أمام أول مدخل طريق المستشفى من ناحية كوبري الشرقاوية بميت حلفا بمركز قليوب بالقليوبية، وأنها لطفل عمره عامين يرتدي ملابسه كاملة وفي حالة انتفاخ، وذراعه اليمنى غير موجودة وجارِ فحص الجثة.

فيما أكد الأهالي أن الطفل غير معروف لديهم، وأنه لا توجد حالة تغيب بالمنطقة، وأن الجثة مجهولة الهوية ولم يتعرف عليها أحد من قاطني المنطقة، وقررت جهات التحقيق تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة، وكشف ملابساتها، وتحديد هوية الجثة، وكيفية وقوع الحادث، وفحص المشتبه فيهم.