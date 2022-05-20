الشون والصوامع في أسيوط تتسلم 91 ألف طن قمح حتى اليوم

أسيوط - فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم استلام 91 ألف و279 طن قمح بمختلف المواقع التخزيزينة التي تبلغ 30 شونة وهنجر وصومعة ومركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، مشيرًا إلى متابعته المستمرة للتسهيلات المقدمة للمزراعين عن طريق جولاته الميدانية المستمرة للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد فضلا عن التقارير اليومية لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية مؤكدًا على انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة دون وجود أية عقبات أو عوائق.

كان محافظ أسيوط قد وجه بالتعاون بين جميع الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام مشيرًا إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع المخصصة لذلك موجهًا الشكر للمزارعين لحرصهم على توريد أكبر كمية من القمح والوعى بمتطلبات المرحلة الراهنة مؤكدًا إنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة وصرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة كما تم تشكيل لجان مكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين سواء في الأراضي الزراعية أو الأراضي الصحراوية المستصلحة ومتابعة الإجراءات والآليات المتبعة لتحقيق المستهدف لهذا العام والذي يبلغ 403 ألف طن منوهًا إلى أن المحافظة تتميز هذا العام بزراعة مساحات كبيرة من القمح تبلغ 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز بمتوسط انتاجية 18 أردب للفدان كما تم عقد ندوات إرشادية لجميع المزارعين لحثهم على حصاد القمح فور نضجه حتى لا يحدث فاقد أو ينفرط المحصول وتوعيتهم بالطرق الآمنة لنقل المحصول بعد حصاده بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي.

من جانبها أشارت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى زيادة كميات القمح الموردة بشكل سريع ودورى خاصة مع استمرار أعمال الحصاد في مختلف المراكز بالمحافظة لافتة إلى التنسيق والتعاون مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين موضحة إنه تم توريد 38734 طن و145 كجم بشون البنك الزراعي المصري و17406 طن و165 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 31979 طن و165 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و2502 طن و260 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و657 طن و925 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 91 ألف و279 طن و660 كجم قمح.

وأعلن محافظ أسيوط عن متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة مشيرًَا الى تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".