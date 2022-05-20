"الشباب والرياضة" تنفذ معسكر لأبناء قرى "حياة كريمة" بالإسكندرية

تنفذ وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى معسكر تدريبي تثقيفي رياضى لأبناء قرى "حياة كريمة" بمحافظة الإسكندرية بمشاركة ٦٠٠ من النشء فى المرحلة العمرية من ٩ حتى ١٤ عاماً.



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تأتى فعاليات المعسكر فى ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبهدف تنمية مهارات أبناء قرى "حياة كريمة" فى المجالات الثقافية والفنية والرياضية.

يتضمن المعسكر -الذى تنفذه الإدارة العامة للبرامج بالإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية- مجموعة متنوعة من الأنشطة منها "ورش تفاعلية للمهارات الحياتية، والتوعية بالتنمية المستدامة والأمن السبيراني، ورش فنية، رحلات ثقافية لمعالم الإسكندرية الأثرية، زيارات ترفيهية".

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام الذى توليه الوزارة بمرحلة النشء، والعمل على تنمية مهاراتهم، وبناء قدراتهم، وتوعيتهم بمختلف التحديات، وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم من خلال تنفيذ سلسلة من المشروعات والبرامج على مدار العام فى جميع محافظات الجمهورية.

لفت الدكتور أشرف صبحى إلى إسهامات وزارة الشباب والرياضة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال رفع كفاءة وإنشاء مراكز الشباب بالقرى المستهدف تطويرها بالمبادرة، وتكثيف الأنشطة والمشروعات المقدمة لأبناء تلك القرى من النشء والشباب، إضافة إلى التعاون المثمر مع "مؤسسة حياة كريمة" وفق بروتوكول التعاون الذى وقعته الوزارة مع المؤسسة مؤخراً.