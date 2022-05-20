السيطرة على حريق فى منزل غرب الإسكندرية دون إصابات

تمكنت الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب فى منزل قديم بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية دون إصابات .
البداية تبلغ اللواء محمود ابو عمره مدير أمن الإسكندرية بوجود حريق بشارع خفاجه بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، وانتقلت سيارة الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق .
وبالمعاينه تبين أن الحريق بسبب ماس كهربائى داخل المنزل وتم السيطرة على النيران لمنع انتشارها للمنازل المجاوره وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة المختصة .
حريق - أرشيفية
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تمكنت الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب فى منزل قديم بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية دون إصابات .
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