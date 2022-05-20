السيطرة على حريق فى منزل غرب الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب فى منزل قديم بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية دون إصابات .



البداية تبلغ اللواء محمود ابو عمره مدير أمن الإسكندرية بوجود حريق بشارع خفاجه بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، وانتقلت سيارة الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق .



وبالمعاينه تبين أن الحريق بسبب ماس كهربائى داخل المنزل وتم السيطرة على النيران لمنع انتشارها للمنازل المجاوره وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة المختصة .

