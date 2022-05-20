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الرسم التوضيحى لغلق مطلع الدائرى اتجاه المريوطية وإجراء تحويلات مرورية

الجمعة، 20 مايو 2022 04:55 م
الرسم التوضيحى لغلق مطلع الدائرى اتجاه المريوطية وإجراء تحويلات مرورية الرسم التوضيحى
كتب عبد الرحمن سيد

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حصل اليوم السابع، على الرسم التوضيحى لمنطقة أعمال و توسعة الطريق الدائرى اتجاه المريوطية قبل قيام إدارة المرور، بإجراء غلق كلي لمطلع الطريق الدائري للقادم من شارع ربيع الجيزي والمؤدي الي المريوطية، مع إجراء تحويلات مرورية لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
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غلق الطريق الدائرى اتجاه المريوطية
ويوضح الرسم، تنفيذ أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري، بالمسافة المحصورة بين طـريـق الأوتوستراد وحتى المريوطية، ضمن المشروعات القومية للطرق والتي تشرف على تنفيذها وزارة النقل (الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقـل البـرى) فان الشركة المنفذة للمشروع ستقوم بأعمال توسعة لمطلع الطريق الدائري للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزى والمؤدى الى مناطق المريوطية وربطه مع توسعة الطريق الدائري المستحدثه و سوف يستلزم إجراء غلق كلى لمطلع الطريق الدائري المشار إليه تحديدا للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزى والمؤدى الى مناطق المريوطية وذلك لمدة (10 أيام) أبتـداء مـن أبتـداء مـن الساعة 12 صباح اليوم الأحد الموافق 22/5/2022  ويستمر حتى الساعة 5 صباح يوم الثلاثاء الموافـق 31/5/2022 على مدار 24 ساعة . 
 
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رسم توضيحى لغلق الطريق الدائرى فى اتجاه المريوطية
 
وتدرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، التحويلات المرورية اللازمه للتسهيل علي قائدي المركبات والتي شملت:
 
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أعمال التوسعة بالطريق الدائرى اتجاه المريوطية
 
-حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزى للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود الى الطريق الدائرى اتجاه مناطق المريوطية ستقوم بأستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مـروراً بميدان المنيب والدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى واستكمال السير إتجاه شارع البحر الأعظم ، والصعود أعلى الطريق الدائرى على طريق المطلع المؤدى إلى مناطق المريوطية والمنصورية .
 
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خريطة أعمال التوسعة بالطريق الدائرى اتجاه المريوطية

 


ادارة المرور

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الطريق الدائرى

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