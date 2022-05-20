الرئيس الأمريكى جو بايدن يصل إلى كوريا الجنوبية فى أول زيارة آسيوية له

كتب ـ أحمد علوى

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية في أول زيارة آسيوية له.

ويبدأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية واليابان تركز على 5 ملفات بارزة بينها "تسريع وتيرة التقارب بين الحليفين"، و"دفع سيؤول للانضمام إلى كواد" و"التطورات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ" و"تشديد العقوبات على روسيا".

وتعد زيارة بايدن لكوريا واليابان أول رحلة له إلى آسيا منذ توليه الرئاسة، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثا يون سيوك-يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وسيلتقي الرئيس الأمريكي أيضا، أثناء وجوده في اليابان قادة التحالف الاستراتيجي لدول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، المعروف باسم "كواد" (الرباعية)، وهي مجموعة تضم أستراليا والهند واليابان.

وتأتي الجولة التي تستمر حتى 24 مايو الجاري وسط تحذيرات أمريكية من اعتزام كوريا الشمالية إجراء تجربة نووية بالتزامن مع الزيارة حيث تظهر صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية أن بيونغ يانغ أكملت الاستعدادات لإطلاقها.