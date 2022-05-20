الخارجية البريطانية: روسيا تستخدم الغذاء كسلاح فى أوكرانيا

ذكرت وزارة الخارجية البريطانية ،أن روسيا "تستخدم الغذاء كسلاح" فى أوكرانيا، داعية موسكو إلى وقف حصار الموانئ الأوكرانية بشكل فورى.
وأضافت وزارة الخارجية - فى تغريدة عبر "تويتر" أوردتها قناة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الجمعة، أن الدول حول العالم تعاني نتجية لذلك، وتابعت "ينبغى أن تنهى روسيا على الفور حصارها للموانئ الأوكرانية الذي يعيق تدفق السلع الأساسية".
وكانت الأمم المتحدة قد ناشدت موسكو أمس بإعادة فتح الموانئ الأوكرانية الرئيسية المطلة على البحر الأسود للسماح بنقل الإمدادات الغذائية.
يشار إلى أن أوكرانيا - إحدى أكبر منتجى الحبوب في العالم - كانت تصدر الجزء الأكبر من بضائعها عبر موانئها البحرية قبل الحرب.
وفى وقت سابق، أرسلت المملكة المتحدة ما يزيد على 11 مليون عنصر من اللوازم الطبية إلى أوكرانيا فى الوقت الذى تواصل فيه كييف قتالها للقوات الروسية.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الجمعة، أن الإمدادات الطبية تتضمن مضادات حيوية ومسكنات ومعدات وقاية شخصية وأجهزة تنفس، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم إرسال سيارات إسعاف خلال الأسابيع المقبلة.
وكان وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد قد صرح بأن "الهجمات التي لم يسبقها استفزاز وغير القانونية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا خلقت حالة طواريء طبية، حيث يستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منشآت الرعاية الصحية مثل وحدات التوليد والمستشفيات وسيارات الإسعاف".
وأضاف جاويد، أن "دعم المملكة المتحدة لأصدقائنا في أوكرانيا راسخ، حيث يتم تقديم الأدوية والمعدات التي يحتاجون إليها بشدة والتي أنقذت عشرات الآلاف من الأرواح".
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