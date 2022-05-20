الخارجية البريطانية: روسيا تستخدم الغذاء كسلاح فى أوكرانيا

وأضافت وزارة الخارجية - فى تغريدة عبر "تويتر" أوردتها قناة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الجمعة، أن الدول حول العالم تعاني نتجية لذلك، وتابعت "ينبغى أن تنهى روسيا على الفور حصارها للموانئ الأوكرانية الذي يعيق تدفق السلع الأساسية".

وكانت الأمم المتحدة قد ناشدت موسكو أمس بإعادة فتح الموانئ الأوكرانية الرئيسية المطلة على البحر الأسود للسماح بنقل الإمدادات الغذائية.



يشار إلى أن أوكرانيا - إحدى أكبر منتجى الحبوب في العالم - كانت تصدر الجزء الأكبر من بضائعها عبر موانئها البحرية قبل الحرب.