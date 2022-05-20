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التعليم تعلن استكمال تدريب معلمى الصفوف الأولى على المنصة الإلكترونية

الجمعة، 20 مايو 2022 03:00 ص
التعليم تعلن استكمال تدريب معلمى الصفوف الأولى على المنصة الإلكترونية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استكمال تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين من خلال الرابط https://cpd.moe.gov،eg، وذلك اعتبارا من الأحد الموافق 22 / 5 / 2202 وذلك على النحو التالى للفئات المستهدفة: 
 
معلمى الصف الثالث الابتدائى فى مادة اللغة العربية، من الساعة السابعة إلى الثامنة مساء، أما معلمو الصف الأول الابتدائى، فى مادة اللغة الإنجليزية من الساعة التاسعة إلى العاشرة مساء، علما بأنه سوف يتم إعلان الجدول التنظيمى للتدريب المشار اليه بعاليه حسب المحافظات من خلال المنصة.
 
ونبهت الوزارة على أنه برجاء التنبیه على كل الإدارات التعليمية التابعة للمديرية بسرعة طباعة كشوف المعلمين المستهدفين للتدريبات الإلكترونية على المنصة السابق الإعلان عنها، وكذلك التدريبات المعلن عنها، وإجراء عمليات المتابعة الميدانية للمدارس للتأكيد على المعلمين المستهدفين من الحصول على كل التدريبات المعلن عنها على المنصة والحصول على الشهادات التى تفيد بذلك من خلال المنصة.
 
وقالت الوزارة فى خطاب لها: يأتى ذلك بشأن المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين، وفى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة فى ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة للمعلمين.

التربية والتعليم

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منصة تدريب المعلمين

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